Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2025. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2018. godine i deca rođena do 28. februara 2019. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2025. godine.

Deca često i dalje traže od roditelja da im pomognu pri vezivanju pertli, oblačenju i slično. Roditelji im, kako kažu stručnjaci, povlađuju. Kupuju ima patike na "čičak" , vezuju pertle, oblače ih, ne dajući tako detetu šansu da to uradi samostalno.

Neki stručnjaci ističu da roditeljska greška leži u nedostatku strpljenja jer - lakše je jednom vezati pertle detetu, nego mu sto puta objašnjavati kako se to radi.

- Roditelji taman da krenu, a dete se seti da hoće druge čarape. Ili se pokvasio, pa mu je mokra majica, mora da se presvuče. A šta dete zapravo radi? Ono pomera odlazak u vrtić jer želi da još malo bude kod kuće. To roditelji koji imaju malu decu znaju jer većina to radi. Zato se uveče sprema šta će dete da obuče, da obuje, da ponese. Nema tu sad ujutru šta ćeš, pa on onda neće ništa. Neka dete i bira, ali uveče, ne ujutru. Ujutru mora imati dovoljno vremena da se obuče, da opere zube, pa i da na polasku veže pertle da ne žuri. Jer zadatak deteta je da nauči da veže pertle pre škole - tvrdi Rajović.