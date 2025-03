Prag čujnosti je nula dB , šapat oko 20 dB, govor 40 do 50 , zvuk sa saobraćajnice 80 do 90, električna pila 100, glasna muzika 110 , rok koncert 120 do 130, zavijanje sirene 120 do 140 dB , a poletanje i sletanje aviona 140 dB.

- Buka pogoršava zdravlje složeno i postepeno. U početku su to uznemirenost i nelagodnost, što je praćeno i poremećajem sna . Pošto povećava stres i podiže arterijski pritisak, povezana je sa kardiovaskularnim mortalitetom koji je u velikom broju slučajeva preuranjen. Kod dece izložene buci dovodi do kognitivnih teškoća i zastoja u razvoju - pojasnio je akademik Bojan Jelaković, piše zagrebački Jutarnji list.

- Povećava se viskoznost krvi , a to s povećanom sintezom komponenti sistema za zgrušavanje dovodi do većeg rizika za tromboembolijske incidente. Konačni nepovoljni ishod je arterijska hipertenzija, ateroskleroza, arterioskleroza i posledično veći rizik smrti od ishemijske bolesti srca i moždanog udara . Naravno, osim na arterijski pritisak i kardiovaskularni rizik, buka utiče i na naše mentalno zdravlje - izjavio je Jelaković.

- Prema sprovedenim istraživanjima, već je 2014. godine više od 10.000 preuranjenih kardiovaskularnih smrti bilo pripisano buci, a više od 900.000 stanovnika Evrope je dovela do arterijske hipertenzije , danas neupitnog ubice broj 1. Srbija se ne ubraja u zemlje sa velikom izloženošću buci, ali više od deset odsto domaćinstava je izloženo tom faktoru rizika. Najveći deo populacije koji je izložen buci živi u gradovima, i to najviše uz velike saobraćajnice - naglasio je akademik Jelaković.

Ubi pus, ibi evacua (gde je gnoj, treba ga odstraniti) je bilo ranije, a i sada je za određene situacije zlatno pravilo. To važi i za buku, tj. izloženost treba uvek izbegavati ili bar smanjiti, po mogućstvu, do smernica zadatih decibela.

- Uz to, primetili su i povoljan efekat na krutost velikih krvnih sudova, što je takođe nezavisan prognostički faktor. Ti povoljni efekti objašnjavaju se smanjenjem aktivnosti simpatikusa što je prvo dovelo do povećanja kvaliteta sna, a to je sinergistički dovelo do smanjivanja upalnih procesa i oksidativnog stresa u mozgu, ali i celokupnom krvotoku - navodi dalje on.