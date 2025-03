Njegova nova misija, kojom će pokušati da animira ljude da doniraju novac, je izuzetno fizički izazovna i niko do sada nešto slično nije radio.

- Probaću da uradim nešto što niko do sada nije probao da uradi u svetu. Probaću da pretrčim Sibir - 500 kilometara, pustinju - 500 kilometara i da vučem auto 60 kilometara i sve to za što kraće vreme - objavio je Marko na društvenim mrežama i dodao da je do sada u svim njegovim humanitarnim akcijama prikupljeno dovoljno sredstava.