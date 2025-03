Petar Vojinović, urednik portala Tango siks, podseća za Kurir da je na projektu za avion F117A počelo da se radi još sedamdesetih godina prošlog veka. Prvi put je poleteo 80-ih, a prvu veću upotrebu je imao u Zalivskom ratu devedesetih. Međutim, prvi put je oboren kod nas.

- Bitnost obaranja je u tome što je u vojnoj struci bio promovisan, odnosno koncipiran da izvrši proboj u veoma branjenim vazdušnim prostorima, zbog čega je i došlo do medijske percepcije da je avion nevidljiv. Međutim, on nije nevidljiv, već je, zapravo, projektovan tako da ima smanjenu radarsku uočljivost. Zanimljivo je i to što je njegova namena bila da nosi samo dve veće vođene bombe, bez ikakvog drugog naoružanja, i kao takav je bio namenjen da uđe tamo gde standardni avioni ne bi mogli da uđu.