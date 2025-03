U Srbiji će do kraja marta biti oblačno, malo hladnije nego prethodnih dana i od danas do petka se očekuju obilnije padavine. Kiša će padati i tokom vikenda, a sa povremenim pljuskovima ući ćemo i u april zbog čega će vodostaji reka biti u porastu. Ivan Ristić kaže da će biti puno kiše i da treba biti na oprezu zbog mogućnosti od izlivanja voda, kako iz manjih rečnih slivova, tako i iz gradskih odvoda.

- Biće dosta kiše, modeli pokazuju od 50 do 100 litara po kvadratnom metru, ali se očekuje u pojedinim delovima da bude više od 100 litara. To će uticati i na vodostaj reka. Na sreću, vodostaji reka su još uvek niski, ali kada padne velika količina kiše, oko 40 mm u roku od šest do sedam sati, budu bujične poplave. U gradovima ako padne više od 20 mm kiše dešava se da voda ide niz ulice. Mi ne znamo kakvo je sada stanje, odnosno, da li su očišćeni tokovi reka. Preventivno treba biti na oprezu – kaže Ristić.