On kaže da je voda počela da raste malo posle ponoći i ponovo je napunila podrumske prostorije.

- Proglasili smo jutros redovnu odbranu od poplava na reci Jadar, od Osečine do njegovog ušća u reku Drinu. Očekujemo porast vodostaja Jadra, ali ne nikakve velike probleme na svim branjenim područjima. Osim na Jadru imamo porast vodostaja na Likodri i svim rekama u zapadnoj i delu centralne Srbije, ali ne očekujemo nigde velike probleme. Na terenu su svi ljudi, oprema i tehnika komunikacija sa Sektorom za vanredne situacije i lokalnim štabovima za vandredne situacije je na nivou, svi preuzimamo preventivne mere. Na malim i neuređenim vodotokovim moguća su lokalna izlivanja. Obraćam se lokalnim opštinskim i gradskim štabovima da obrate pažnju na slabe tačke na svom području, a apelujem na građane da se, pošto raste vodostaj, nigde ne približavaju rekama jer sekund nepažnje može biti koban. Mirni smo, sigurni, ne očekujemo velike probleme, ali moramo da propratimo ovaj talas danas, sutra i u nedelju, i ostajemo na terenu – rekao je on i naveo da će Drina doći će do nivoa redovne odbrane i da ‘‘neće biti nekih velikih problema’‘.