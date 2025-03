On je za godišnjicu NATO bombardovanja objavio snimak u kojem je rekao da će sprovedeni napad na našu zemlju ostaviti tamnu mrlju u istoriji.

- Pre mnogo godina, 24. marta, SAD i njihov NATO savez, bombardovali su Jugoslaviju, koju su tada činile Srbija i Crna Gora. NATO je 78 dana donosio pakao i uništenje Srbiji. Beograd, glavni grad Srbije, koji je tada imao 1,2 miliona stanovnika, snosio je teret ovog brutalnog napada - istakao je on u snimku.

- Vojna i civilna infrastruktura su gađane sa namerom da izazovu haos i teror među civilnim stanovništvom. Deo civilne infrastrukture koji je gađan i napadnut je i sedište RTS, 23. aprila 1999. godine. U ovom brutalnom napadu stradalo je 16 civilnih radnika ove televizije. Ožiljci ovog brutalnog napada i danas se vide i osećaju u srcu svakog Srbina i ostaće kao tamna mrlja u evropskoj istoriji. Ovako su koristili novac američkih poreskih obveznika - na delimično uništenje velikog evropskog grada! - zaključio je on.

Aron Palasios je, inače, veliki ljubitelj istorije i na Tiktoku često razmatra različite istorijske aspekte. On je u jednom videu priznao da se tako, proučavajući srpsku istoriju, i zaljubio u Srbiju.

- Postoje brojni razlozi. Jedna od ključnih stvari jeste da sam ja radoznalo ljudsko biće koje je otkrilo srpsku istoriju - volim njihove ljude, njihovu kulturu i na neki način sam se zaljubio u to. Uvek sam bio fasciniran onim što Srbe drži zajedno, pitao se šta je to što ih drži kao jedno društvo, kao naciju, kao religiju... Jer, uprkos onome kroz šta su oni prošli u prošlosti, što je za mene slično onom kroz šta su Jevreji prošli u Drugom svetskom ratu, oni su na kraju opet održali svoj identitet, posebno kroz teške trenutke u svojoj istoriji - objasnio je on u jednom videu.