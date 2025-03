Oni ističu da je to jedna od najtežih zavisnosti koja dovodi i do propasti cele porodice, a mladi ljudi često nemaju mehanizme da shvate ozbiljnost situacije sve dok duboko ne ogreznu!

I javne ličnosti bi trebalo da prestanu da reklamiraju klađenje, a do tada ova kampanja ima cilj da im uputi molbu, kao i svima koji kreiraju takve poruke, da ne koriste svoj uticaj za promociju nečega što stvara zavisnost.

- Naši korisnici su najvećim delom bili zavisni od droge, pre svega heroina, kao i alkohola. Međutim, pre četiri godine su se počele javljati porodice zbog problema s njihovom decom koja odlaze u kladionice. Radeći s njima, shvatio sam da je zavisnost od kladionica nekoliko puta veća od zavisnosti od psihoaktivnih supstanci kao i da dovodi do propasti porodice nekoliko puta brže nego druge zavisnosti, i to zato jer su ulozi mnogo veći - priča za Kurir Janić.

- Pre dve godine sam imao iskustvo s porodicom iz okoline Novog Sada, gde je dečko od 18 godina pozajmio 46.000 evra, i to za dva meseca. Tu nema šta, to se ne može vratiti, to je kraj porodice!