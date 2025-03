Upis đaka prvaka počinje 1. aprila i traje do 31. maja. Zakazivanje je elektronskim putem na portalu E uprava. Prvaci su deca rođena 2018. godine, kao i deca rođena do 28. februara 2019. godine. Istraživali smo kako izgleda procedura i koje se sve provere obavljaju?

Za prevremeni upis u školu možete prijaviti i decu rođenu od 1. marta do 1. septembra 2019. godine, a njihovo testiranje biće u junu. Osnovna škola je u obavezi da upiše svako dete sa opštine na kojoj se nalazi, a ako roditelji žele da svog mališana upišu u školu na drugoj opštini zahtev podnose do 1. aprila. A šta bi dete trebalo da zna do polaska u školu?