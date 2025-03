Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na istoku zemlje, gde se očekuje novih 40 mm kiše za 24 h. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni, a u ostalim predelima slab južni. Najniža temperatura biće od osam do 11, a najviša od 11 do 16 stepeni.