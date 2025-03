- Prodao sam vozilo čoveku koji je došao sa ćerkom da kupi vozilo za nju, naravno, kako su tada svi radili čovek mi kaže da napravimo samo ovlašćenje do isteka pa će on da prevede vozilo na njega. Pre dve godine dobijem prvu kaznu i tada ukapiram da se vozilo vodi još na mene - priseća se autor objave.

- Kažu da uradim opoziv ovlašćenja da bi ga na taj način primorali da dođe da registruje vozilo. Ja tada uradim opoziv i predam, naravno. Od tada do pre neki dan prolazi još dve godine, a meni stignu još dve kazne za parkiranje na moje ime od Komunalne policije - piše muškarac.

- Odlazim u policiju, pitam sve žive, oni me samo šalju iz jedne u drugu kancelariju i ne dobijem nikakvu informaciju, osim da sam kriv što nisam odjavio vozilo to jest preveo na njega tada. Komunalnoj napišem mejl gde sam poslao ovlašćenje, dobijem isti odgovor da sam kriv zato što nisam preneo vlasništvo na njega i da shodno tome ja moram da platim i tako ja već tri dana njega tražim, idem svuda, pitam sve redom - niko ništa. U policiji molim da mi pomognu da nađem vozilo, ništa od toga - piše vlasnik automobila.

To potvrđuje i advokat Ognjen Radić, koji je objasnio kako dolazi do situacije u kojoj nas terete za prekršaje koje nismo ni načinili.

- To se u našoj zemlji masovno dešava zato što svi trguju sa vozilima, a ovde su u pitanju polovna vozila, što je kod nas još izraženije nego u drugim državama. U preko 90 posto slučajeva upravo ovako kako je opisano izgleda trgovina polovnim vozilima, ali ona prouzrokuje mnogobrojne probleme - kaže Radić.

Radić odmah napominje da se u opisanom slučaju ne radi o standardnoj prodaji, jer vlasnik vozila i dalje ostaje vlasnik, a lice koje upravlja vozilom to čini uz ovlašćenje koje je vlasnik svesno i samovoljno potpisao.

- Dakle, on nije prodao auto, on je auto dao - predao vozilo licu da to lice u njegovo ime i za njegov račun vrši sve radnje koje je izvršio, zakonite i nezakonite - pa čak i prekršaje. Kada nekome date ovlašćenje sve se zasniva na poverenju, a vlasnik vozila je solidarni dužnik za naknadu štete koju bilo koje treće lice načini vašim polovnim vozilom - aže Radić.