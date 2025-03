" Promena vremena (prolećni umor), ja se osećam kao izduvan balon" , "Vreme, ja sam danas toliko malaksao da sam jedva hodao. Kako je pao mrak, živnuh. Evo ne mogu da spavam još", "Ja sam danas otkazala sve obaveze i ostala u krevetu. Ništa mi nije, samo mi se ne ustaje...", "Druže ova godina je tipa najgora u istoriji postojanja ove jadne planete", "Znači dobro je nisam jedini, nije do mene...", "Vreme garant, spavao bih ceo dan", glasili su samo neki od komentara.

Tokom vikenda pomeramo i kazaljke jedan sat unapred, a sa tim dolazi i niz zdravstvenih tegoba – od nesanice i glavobolja do opšte iscrpljenosti i pada koncentracije.

Uz to aktuelne česte oscilacije temperature, toplo-hladno, najviše pogađaju meteoropate i hronične bolesnike, ali ni potpuno zdravi nisu pošteđeni. Na sve to, prolećni umor i dalje muči mnoge, dok grip i sezonske infekcije ne posustaju, a imamo i alergije... Nema šta se nije skupilo!

- Pomeranje sata je neminovno, mi smo navikli na to, iako nam prvih nekoliko dana ne prija. Mnogim ljudima smeta i potrebno je vreme kako bismo se navikli. Svaki organizam je priča za sebe, pa tako kod nekoga može to privikavanje trajati i malo duže - objasnila je ranije dr Ljiljana Velkov, profesorka anatomije i fiziologije.

- Imamo određene hormone koji nas štite, to su hormoni sna i oni nas pripreme za odmor i rad u toku dana. Zato je potrebno vreme adaptacije na ovu promenu. Što je osoba mlađa, brže će se adaptirati, ali promenu ove vrste svi osete. Neko samo prve sedmice, a neko i dve do tri nedelje kasnije - rekla je ranije dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnica Centra.

Podsetimo, kako smo ranije pisali građani su se žalili "da im se samo spava, da ne mogu da podignu ruke i noge sa kreveta". Ovo traje već nedeljama, i ogroman broj ljudi u Srbiji ne prestaju da muče simptomi prolećnog umora, od problema sa ustajanjem, jakih glavobolja, tromosti, pa do letargije i umora.

- Prolećni umor traje u proseku do četiri nedelje, ali to ne znači da ćemo četiri nedelje da se osećamo tako tromo, bezvoljno, dekoncentrisano, letargično, već mi možemo na to i te kako da utičemo - ističe Obradović.