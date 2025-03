- Na osnovu najnovijih naših podataka možemo reći da je teška situacija na slivu Jadra. Mi smo na vreme izdali upozorenje, a očekujemo da će janjavati padavine, ali ih očekujemo na istoku, pa je tu sada potrebna pažnja. Što se tiče ostalih vodotoka, vrlo je teška situacija na slivu Save, zabeleženi su veliki porasti u regionu, pa će to stići i do nas, a i za to smo izdali adekvatno upozorenje. Očekuju se da će 30. u Šapcu vodostaj ući u vanrednu odbranu od poplava, to je drugi stepen odbrane. Kod Sremske Mitrovice će već u toku sutrašnjeg dana ući u redovnu odbranu - započeo je Vladiković.