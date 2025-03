Na slivovima Jadra, Lima, Kolubare, Tamnave, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice u narednih 48 sati vodostaji će biti u porastu. Zbog obilnih padavina poslednjih dana brojni vodotoci su u porastu. Nastaviće se sa rastom Save, ali i taj ulazak u vanrednu odbranu od poplava ne znači automatski da će doći do većih izlivanja reke, kažu u Gradskom štabu za vanredne situacije.

Pojedine reke su se već i izlile izazivajući poplave. Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje za istok Srbije, naročito za Negotinsku Krajinu, gde se i danas posle podne i uveče očekuju obilnije padavine, sa količinom kiše od 20 do 50 milimetara.

Prema njegovim rečima, preventivne mere su urađene, očišćeni su kanali, propusti, zacevljeni vodotokovi. "Spremno smo dočekali ovu sezonu, tako da ne očekujem za sada većih nekih problema", navodi on.

Što se tiče reke Đetinje, njen nivo se reguliše sa branom Vrutci. "Znači, trenutno se ispušta 600 litara u sekundi, tako da količina padavina koja može da se prihvati, to je za još dva dana većih padavina i onda tek počinje ispuštanje malo veće vode. Tako da, građani, ako vide veći nivo Đetinje, to ne znači da je porast vodostaja, nego to je sama regulacija vodotoka koja je kontrolisana", objašnjava Cicvarić.