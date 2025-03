- Juče je VP koje upravlja levom obalom reke Save postavilo talpe na prostoru kod Starog mosta, to je prva odrađena aktivnost. Pripremljeni su paneli u dužini do 1.450 metara za celu teritoriju Sremske Mitrovice. Ukoliko dođemo do vanredne odbrane od poplava, u roku od pola sata ćemo postaviti panele za koje će nam trebati nekoliko sati kako bismo zaštitili Mitrovicu. Ipak, ne očekujemo takav scenario, ali smo odradili sve da budemo efikasni da sve završimo kako treba. Mehanizacija i ljudstvo su pripremljeni ukoliko dođe do neželjenih scena - rekao je Nedimović.