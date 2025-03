Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana. Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana. Vodostaj Save je u umerenom porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana. Vodostaj Velike Morave je u porastu sa tendencijom opadanja naredna dva dana. Vodostaji na Dunavu su u domenu od niskih do srednjih, na Savi u domenu od visokih do srednjih, na Tisi i Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

Najniža temperatura biće od pet do devet, a najviša od 13 do 17 stepeni.U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i to uglavnom u drugom delu dana. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 16 stepeni.