samo rad i muka: težak život ženskog deteta od rođenja do smrti

Slušaj vest

Žene sa Stare planine otkrile su koliko je jak patrijarhat u selima i zašto nisu ništa nasledile od svojih roditelja. Staroplaninke su učene da je samo muško dete povod za radovanje i da se smatra naslednikom i domaćinom.

Stara planina je oduvek bila područje gde su se žene rađale, odrastale i odlazile iz svojih domova bez prava na nasledstvo. U patrijarhalnim zajednicama ovog kraja imovina se prenosila isključivo na muške potomke, dok su se ćerke odricale svega, odlazeći u muževljevu kuću praznih ruku. Staroplaninke su znale da se njihova vrednost merila time koliko mogu da rade i koliko sinova mogu da rode - naučene da je samo muško dete povod za radovanje.

Članovi i članice Centra za podršku lokalnoj zajednici "Mome", svesni da se glas žena iz ruralnih područja retko čuje, napravili su dokumentarni serijal "Staroplaninke — patrijarhat i njegovo nasleđe u ruralnim zajednicama", gde se konačno čuje glas žena iz sela Rsovci, Dobri Do i Dojkinci. Najzad ih je neko pitao kako razmišljaju i kroz šta su sve prošle, odrastajući i osnivajući porodicu u čvrstim patrijarhalnim okovima.

Slavlje isključivo za rođenje muškog deteta

Nije nepoznanica da patrijarhat veliča rođenje isključivo muškog deteta, dok se rođenje ženskog čak može smatrati neuspehom. Kako su koreni patrijarhata naročito snažni u ruralnim područjima, i u Rsovcima, Dobrom Dolu i Dojkincima je radost bila veća kada na svet dođe muško dete, jer ono je "naslednik, domaćin". Njegovo rođenje znači da će imati ko da "nastavi lozu".

"Ako imaš dve devojčice, rodiš li muško, znaš da je to muško, da vredi da mu se raduješ, da ga voliš, da ga sve…", kaže Viktorija Mančić za serijal o Staroplaninkama.

"Bose ili bez suknje - nebitno je"

Zlata Mladić, takođe učesnica serijala o Staroplaninkama, navodi da je odnos prema dečacima bio drugačiji i tokom celog odrastanja.

"Mnogo, mnogo razlika. Kad se rodi muško, sve za muško. Sve za brata, da ima što više imanja. Mi da li smo išle bose, da li će da imamo suknje nije bilo bitno, sve dok nismo bile porasle", priseća se Mladić.

"Uspeh - udati se za onog ko ima zemlju u blizini"

Znajući kakav ih život čeka, ženama je bilo bitno da odu u kuću u čijoj blizini je zemljište koje će obrađivati, prema rečima autorke serijala o Staroplaninkama.

"Žene sa kojima sam razgovarala su birale muževe shodno svojim željama, ali opet postoji tu još jedan moment. Želele su da odu, da se udaju tamo negde, gde je zemlja pristupačnija. Svesne su da moraju da rade teške fizičke poslove. Pa ako već moraju, da to ne bude tamo negde u planinama. Uspeh je bio udati se za nekog ko ima plodno zemljište u blizini sela", objašnjava Gordana Simonović Veljković.

Ispovest seoskih žena sa Stare planine o nasledstvu koje nikada nisu dobile

Posle porođaja umesto odmora - motika

"Ćerke sam si doma rodila. Nisam išla pri doktora”, priseća se Staroplaninka Zlata Mladić. Slično iskustvo ima i Staroplaninka Viktorija Mančić. ,,Kuj da mi pomaga? Pa pomagam si sama ja. Mora. Kako sam se porodila, dobro nisam umrela”, navodi Mančić za serijal Moma.

"To je sve za Boru, vi iš, napolje"

Ne treba zaboraviti i na to da žena celog života radi na tuđem imanju. Po odlasku u muževljevu kuću, njenu devojačku kuću u celosti najčešće nasledi brat ili braća. Žene sa Stare planine se često odriču nasledstva, pa tako ni nemaju gde da se vrate, šta da prodaju ili poklone deci, a da je isključivo njihovo.

"Nisam htela na brata ništa da uzmem. Sve sam bratu poklonila. Jer ja sam ovde došla, oni su imali puno imanje. Jednog brata smo imale, nismo tri. Sve sam poklonila njemu. Ništa nisam uzela, kao ni druge sestre. Majka nam je rekla: ‘To je sve za Boru, vi iš, napolje'", priseća se Stoimenka Stojsavljević u serijalu.

Ljubinka Pešić (82) iz Dobrog Dola, takođe potvrđuje da ništa nije dobila, ali da i nije ništa ni tražila.