Jelena Maćić, influenserka i make up artist je odgonetnula šta je to vulgarizovalo naše društvo:

- Ja sam debelo premašila 40-te, ali nemam takvih problema jer me ljudi ne vezuju za moju godinu rođenja uopšte, već me koncipiraju kao mlađu osobu. Žene nisu svesne sebe, žene odustaju same od sebe, kada se realizuju kao majke potpuno zaborave da su žene, pa se ošišaju na kratko, ugoje 30 kilograma, i to su za mene tetke, a tetke čekaju da postanu babe.