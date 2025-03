- To je zapravo teritorija novog Nacionalnog parka Južni Kučaj Beljanica, to je granica grada Bora i opštine Boljevac. U pitanju je jako nepristupačan teren, gde praktično nema puteva, to su uglavnom akademski putevi sa velikom mrežom šumskih puteva koji služe ljudima koji se bavi eksplatacijom šume. Južni Kučaj je trenutno najveće nenaseljeno prostranstvo u Srbiji i nema signala. Konfiguracija terena je takva da zbog brda i loših uslova, a kiša je padala tri dana, nema signala za telefon. Gusta magla je bila, vidljivost jako loša, sve je to doprinelo tome da potraga potraje par dana. Ni mi, a ni policija, nismo mogli da podignemo dronove i da ih na taj način lociramo, već je bilo neophodno da se sve prečešlja kako bi se pronašao automobil, pa lica - započeo je Aleksić, pa je odgonetnuo kako su nestali došli do vikendice: