- U to vreme u Čačak dolazi austrijski lekar dr Linder, svetski ekspert za infektivne bolesti, i pita mog oca koje sam mu dete po redu, on je rekao prvo, a ovaj mu je odgovori da je mlad i da će imati još dece. Tada je Mijušković bio dežurni infektolog na VMA, čuo je za zarazu u Čačku, pa je odlučio da dođe posle smene i da se suoči sa tom bolešću jer je imao imunitet pošto je radio kao vojni lekar u Africi. Trebalo je da mi odradi transfuziju krvi, ali zbog krasti nije mogao da mi nađe venu, pa je odlučio da mi to uradi kroz petu. Iz njegove vene u moju petu je to odradio, pa se neretko našalim da više nije Ahilova peta, nego Zoranova peta.