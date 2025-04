OpenAI stalno izbacuje neke apdejte, ali je jedan od najupečatljivijih onaj koji su i sami nazvali „najnaprednijim generatorom fotografija do sada“ a koji je došao uz GPT‑4o. Taj model je „izvorno multimodalan i sposoban za precizne, tačne i fotorealistične rezultate.“ Ispostavilo se da je generator slika takođe veoma dobar u repliciranju anime stila Studija Ghibli, poznate kompanije iza popularnih filmova poput Spirited Away, My Neighbor Totoro i The Boy and the Heron.