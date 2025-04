Najnovija i tek završena ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) konferencija u Amsterdamu pokazala je da svet tehnologija za obolele od dijabetesa ubrzanim koracima ide napred, ali i da Srbija još može uhvatiti korak s istim. Oboleli od šećerne bolesti u Srbiji imaju o trošku obaveznog osiguranja pravo na izbor insulinskih pumpi i senzora, pod određenim uslovima, ali i ne toliki spektar koliki ima Evropa, pa i susedi nam poput Hrvatske.

Na konferenciji o naprednim tehnologijama i tretmanima za dijabetes, 18. po redu, pažnju je, kao i ranije, privukao štand kompanije "Abot", sa svojim svetski priznatim i poznatim senzorima za kontinuirano merenje nivoa glukoze. Čuveni FreeStyle Libre senzori, i "dvojka" i "trojka", dakle najsavremenija tehnologija koja 24 sata dnevno meri nivo šećera u međućelijskoj tečnosti s kojom bockanje prstiju ide u prošlost, važni su i za Srbiju. Važni su jer ih mnogi pacijenti s dijabetesom kupuju na crno, zapravo najčešće roditelji za decu. Pa iako deca do navršenih 18 godina, ona koja imaju nestabilan šećer, imaju pravo na senzore nekih drugih proizvođača o trošku države. To i dalje čini i ministar turizma i omladine Huisein Memić, koji je prvi javno progovorio o kupovini na crno jer mu je sopstveno dete najpreče. Memić za FreeStyle Libre 3 i dalje daje 140 evra mesečno. FreeStyle Libre 2+ senzori upravo su odobreni u Hrvatskoj o trošku obaveznog osiguranja i bez doplate. Jedan senzor traje 15 dana, a "Abot" je i u Amsterdamu predstavljajući svoje "dvojke" i "trojke" navodio da poseduje sjajne performanse i pouzdanost. Namenjen je starijima od dve godine. I upravo FreeStyle Libre 2+ očekujemoove godine u Srbiji, kako je obećao ministar zdravlja Zlatibor Lončar krajem prošlog avgusta kada se sastao sa predsatvnicma "Abota". Čekamo registraciju, pa onda i senzore o trošku osiguranja kako je obećano najpre za decu do 18 godina sa dijabetesom tip 1. Za početak.