- Korupcija ne može da se posmatra kao pojedinačna pojava, ni da joj se određuje nivo. Ne postoji mala korupcija, korupcija je korupcija. Flaša pića i kafa nije korupcija. Korupcija je kada se traži određena količina para za vršenje neke usluge u državnom sektoru, bar ja to tako vidim - kaže Antonijević.

On dodaje da je svuda u svetu prisutna ova tradicija, pa u Japanu postoji i dan čašćavanja lekara:

- Odredili su jedan dan u mesecu gde se okupe svi lekari, a onda zadovoljni pacijenti mogu doneti poklone dok nezadovoljni mogu uložiti primedbe. Ako je neko uslovljen da bi dobio adekvatnu uslugu ili operaciju, to je teško krivično delo, posebno ukoliko se radi o državnoj ustanovi, a privatna ustanova ima svoj cenovnik i način rada.

- Mi imamo legalan put za prekid trudnoće posle 10. nedelje u slučaju postojanja anomalije i slično, što se određuje komisijski. Nije problem ni u državnoj ustanovi prkeinuti trudnoću koja je preko 10 nedelja. Ta osoba rizikuje život pacijenta, zna se procedura po kojoj se ovakva trudnoća prekida. To je segment gde moral i etika nestaju, neko je spreman da sve uradi za novac, a rizikuje nečiji život.

- Meni čak ovaj koji traži pare deluje poštenije nego ovaj koji ih primi, a navodno ih ne traži. Zašto ih onda prima? Ako je poklon, piće, cveće, bombonjera, u redu, ali novac ne. Duboko smo moralno posrnuli i to se lako vidi u zdravstvu jer se skoro pa podrazumeva da "ne možeš da ideš kod doktora praznih ruku".

Ona kaže da neko ko radi u državnom sektoru zna da ima platu za to što radi, treba da radi određeno radno vreme i ima dežurstva, pa po tome državni sektor ne može da bude odskočna daska i laka situacija u kojoj se pacijent usmerava na privatnu praksu.

- Ukoliko date novac, to znači da ste vi predočili čak i prenego vam je neko tražio novac. Postoji neviđeni, naslućeni cenovnik. Svako zna da carski rez košta 600 evra i svako uzme i stavi u kovertu, pa da doktoru. Sve je to problematično. Ljudi su u situaciji da neće biti primljeni i neće ih poroditi baš taj lekar, a ko će uraditi taj carski rez je jako bitno za pacijenta. Krivica je podjednaka, ne mislim da je to urušilo srpsko zdravstvo - kaže ona.