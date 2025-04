Dva dana posle Varadinskog, srušen je Most slobode, a 23. aprila 99. i Žeželjev. Narednih pet meseci, do postavljanja pontonca, sremsku i bačku stranu grada povezivala je skela. U maju 2000. železnički saobraćaj krenuo je preko montažno-demontažnog. Ovaj most obnovljen je u septembru iste godine, a Most slobode u oktobru 2005. Prvi voz novim mostom na mestu Žeželjevog prešao je u aprilu, a drumska vozila u septembru 2018.