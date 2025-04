- Ova bolest ima tri stadijuma, a prvi stadijum pokazuje prvi znak koji sigurno ukazuje na ovu infekciju, a to je crvenilo na mestu uboda. Može biti praćeno bolovima u zglobovima, mišićima, umor, malaksalost i povišena telesna temperatura. Ukoliko se tokom prvog stadijuma ne leči ova bolest, u roku od par nedelja ili meseci dolazi do drugog stadijuma, a to je ukočenost vrata, privremena paraliza rada mišića lica, upala zglobova, teške glavobolje i nepravilni otkucaji srca. Ukoliko se ni tada bolest ne leči, ili se ne leči pravilno, nakon nekoliko meseci ili godina dolazi do trećeg stadijuma gde se permanentno ošteti koža, nervni sistem i zglobovi.