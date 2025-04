- Glavni grad Nemačke, koji je simbol prosperiteta i modernog života, krije jednu prilično mračnu realnost o kojoj se na mrežama vrlo malo priča. Berlin je, ljudi, pun beskućnika. Bukvalno ih je na svakom koraku - u prolazima metroa, na klupama po parkovima, ispod mostova, po vozovima, a mnogi su čak ceo stan u kojem su nekada živeli, doslovno preselili na ulicu - priča on na "sasa_radomirovic".

- A koji su to uopšte razloze za ovakvu situaciju i to u Nemačkoj, koja važi za zemlju sa dobrim socijalnim davanjima. Jedan od glavnih razloga su visoke cene stanarina i nedostatak socijalnih davanja. Mnogi od njih izgubili su posao i više nisu mogli da priušte život u ovom gradu. Situacija se dodatno pogošala prilivom ljudi iz drugih zemalja. U potrazi za boljim životom došli su u Berlin, ali umesto toga našli su se u začaranom krugu siromaštva - kaže on i dodaje da vlada pokušava da reši ovaj problem.