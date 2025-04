On kaže da je evidentno da postoji rezervoar tražnje koji je i dalje živ, i da još postoji višak likvidnosti.

- Dijaspora, zbog svoje kupovne moći insistira na kvalitetu gradnje, i oni kupuju nekretnine na top lokacijama. Procenjuje se da godišnje 13.500 do 15.000 ljudi dođe iz unutrašnjosti u Beograd i promeni prebivalište, a procena je da ih je nezvančno bar dva puta više. To je tražnja od 25.000 do 30.000 ljudi koji moraju da iznajme ili da kupe stan. Peti izvor tražnje su geopolitičke migracije i uticaj dolaska Ukrajinaca i Rusa, a sada je povećana i tražnja ljudi iz Izraela koji su zainteresovani za iznajmljivanje nekretnina - naveo je Lončar.