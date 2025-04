Uprkos ovom strašnom događaju koji je preživeo kao dvogodišnje dete, Aleksandar je danas vedar čovek. On vozi auto, vodi normalan život i nema kompleks zbog svog izgleda. On je na društvenim mrežama podelio svoju životnu priču.

- Kada sam imao dve godine, gorela je trava. Ja sam se igrao, tu, u blizini i gledao je kako gori. Vetar je duvao i vatra je došla do mene. Ja sam, tako, upao u vatru i zapalio se. Kako sam lice branio od vatre, izgorele su mi i ruke i lice - ispričao je on na Tiktoku gde ima nalog "aleksandar_035".

- Bio sam klinički mrtav. Imao sam jedan odsto života i odvezili su me prvo u opštinsku bolnicu, jer nisam mogao da izdržim do Beograda, nisam imao snage. Bio bih sigurno mrtav do Beograda. I, tamo su me unakazili. Isekli su mi prste. A onda su me posle preuzeli doktori iz Beograda - priseća se on.