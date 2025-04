- Svaki dan nađemo nešto novo da nas malo iščupa. Evo, Janja sad dođe da me zagrli kad vidi da to radi Jakov. A nije imala nikakav kontakt, nije se odazivala, okretala - ništa. Uvek se da naći neka radost iako nam dvoje dece ima autizam. Bilo je stravično prve dve-tri godine, ali moraš da prihvatiš. I kad vidiš da su imalo bolje, da ti vetar u leda - priča za Kurir Zaga Stankić iz Mladenovca.

- Znala je Janja pokoju reč, spavala, jela, funkcionisala normalno. I odjednom kao isključena, kao da je neko pritisnuo prekidač. Sve je prestala, i da spava, i da priča, i da jede. Non-stop budna, u pokretu, lepršanje rukama, ispuštala je neke čudne zvuke. Sve se odjednom iskidalo na komadiće. Znala sam da je to autizam. Imala je školske simptome. Ali sam se negde potajno nadala i da nije. Tad sam rodila i Jakova. On kasnije reč nije progovarao. Ispostaviće se da i on ima autizam - kazuje Zaga, dok će Aleksandar: