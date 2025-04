- Poražavajuća statistika je da se danas u Srbiji svaki deveti život u saobraćajnoj nezgodi izgubi zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Predlog Agencije za bezbednost saobraćaja jeste uvođenje alko-brava, koje u Srbiji neke privatne kompanije već koriste u svojim automobilima. Razradio bi se model da bi, u određenim situacijama i u određenim stepenima prekršaja koje je neko načinio, mogle da se instaliraju alko-brave. To su fizički uređaji koji podrazumevaju da se prvo izvrši alkotestiranje, pa se tek nakon toga startuje automobil. Na ovaj način mi predlažemo da fizički onemogućimo nekoga da opet čini prekršaje i da upravlja motornim vozilom. To je jedan od predloga rešenja za ovaj kulturološki fenomen konzumiranja alkohola - objašnjava Stamatović.

- Čak 75 odsto ispitanika smatra da je neophodno da kazne za nesavesno ponašanje u vožnji treba da budu veće i da će to promeniti način ponašanja u saobraćaju. Međutim, mi moramo da delujemo preventivno, pre nego što dođe do kazne.

- Vožnja u ovakvom stanju ostavlja trajne posledice i na pojedinca i na njegovu porodicu, ali i na šire društvo. Saobraćajne nesreće takođe koštaju našu državu. Oko tri miliona evra godišnje, po evropskoj metodologiji, košta jedan izgubljen život u saobraćajnoj nezgodi. I kada to preslikamo na broj poginulih i teško i lako povređenih, dolazimo do podatka da Srbiju saobraćajne nesreće koštaju oko četiri milijarde evra godišnje. To je oko osam procenata bruto domaćeg proizvoda. I sve se to tiče pojedinca koji nije razmišljao šta se sve može desiti jer je vozio pod dejstvom alkohola - rekao je direktor ABS.