Dok većina ljudi u komentarima pozdravlja proizvodnju i prodaju pelena za stariju decu , uglavnom misleći na one koji su visinom i težinom prerasli vršnjake ili su stariji, ali imaju neku od ozbiljnijih zdravstvenih problema , drugi smatraju da je to nepotrebno i da su odavno trebali da prestanu da ih koriste.

- Prosek ostavljanja pelena je oko treće godine, a deci koja ne ostave pelene oko treće godine damo još malo šanse , ali uglavnom su to deca koja treba da se prate i od strane drugih subspecijalnosti, naravno uz proveru urina, ultrazvučne preglede i druge razne provere, tu je i Razvojno savetovalište. Individualno je kada će dete u potpunosti da ostavi pelene, ali nije naročito uobičajeno da deca posle pete godine koriste pelene . Ima dece koje imaju takve potrebe, ali to su uglavnom deca koja imaju još neke druge bolesti i stanja – kaže dr Josipa Krajninger Parčetić.

-Ne treba insistirati kod dece da ostave pelene ako roditelji vide da još uvek nisu spremni. To podrazumeva uzrast do godinu ili dve dana, jer deca sama moraju da dođu do toga da mogu da jave roditeljima kada imaju malu, a kada veliku nuždu. Najveći problem je što do treće godine ni sami to ne znaju da odrede. Znaju da će nešto da rade, ali nisu sigurni šta tačno. Deca moraju da imaju noše, ali kada se noša kupi ne treba da se igra sa njom i koristi je kao šešir za glavu. Treba da se zna čemu služi noša – poručuje dr Josipa Krajninger Parčetić.