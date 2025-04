Jedan Miloš, koji je iz sveta IT industrije, ispričao je na svom Tiktok nalogu "milos_dizajnkursevi" način kako možete da proverite da li ste prisluškivani, a ova njegova objava privukla je ogromnu pažnju.

- Kako da proverite da li vas neko prati ili prisluškuje na telefonu? Ukucajte na tastaturi *#21# i pozovete. Ako vam dođe poruka da niste praćeni, bezbedni ste! - otkrio je on jednostavan trik, pokazavši šta piše na ekranu telefona kada se ukuca ovaj broj.

- Kao da smo mi mnogo bitni, pa i ako me slušaju slatko će se nasmejati - dodao je drugi.

Ako čujete zujanje, pulsirajuću statiku, škljocanje ili pištanje, to mogu biti znaci da se vaši pozivi snimaju. Neko je mogao da podesi prosleđivanje poziva bez vaše dozvole ili je na uređaju možda zlonamerni softver za snimanje poziva. Čuti čudne zvukove povremeno je verovatno normalno - možda je samo do lošeg signala - ali ako se to stalno dešava, proverite telefon.