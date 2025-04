- Do subote, biće umereno toplo, od 13 do 18 maksimalne dnevne temperature, što je prosek za ovo doba godine. Biće i oblaka, ali ne i direktnog sunca, što znači biljkama koje još uvek neće procvetati. U noći između subote i nedelje doći će do velikog zahlađenja, pa će biti padavina ali će vrlo brzo proći. Zbog pada temperature, u nedelju se može očekivati sneg na planinama - objašnjava Todorović.