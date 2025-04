- Tokom večeri i noći umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa kratkotrajnim snegom.

Narednih dana se nastavlja period promenljivog vremena sa povremenom kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura do subote od 12 do 19 °S.

- Ulazak hladnog vazduha poreklom sa Severnog pola kroz Bečka vrata biće u subotu, 5. aprila posle koga će početi osetniji pad temperatura na Balkanu i našoj zemlji. Do subote, 5. aprila smena sunca i oblaka koji će uslovljavati povremeno kišu. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19 stepeni. U subotu uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima sa jakim severnim i severozapadnim vetrom doći će do prodora hladnog vazduha i jačeg naoblačenja sa kišom. Na planinama će kiša brzo preći u sneg - najavljuje Ristić i dodaje: