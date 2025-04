Poznati " jugo " iz Vrnjačke Banje četvrtog dana svog humanog putovanja do Pekinga ide ka Moskvi ! Vozači očekuju da će danas preći 800 kilometara i da ih mašina neće izneveriti.

Marko Trmčić (39), Mladen Vučković (34) i Nemanja Đurić (34) iz Vrnjačke Banje u ponedeljak su krenuli na put dug oko 11.500 km do Pekinga, i to čuvenim "jugom 55"! Ovi mladi očevi žele da prikupe 200.000 evra , koje će donirati Institutu za neonatologiju u Beogradu, gde se leče naši najmlađi heroji.

Ovi hrabri mladići pripremali su se nekoliko meseci, a da bi došli do Kine, moraju da prođu čak osam država. Trmčić je rekao za Kurir da je "jugo" spreman i da veruje da ih neće izdati.

- Dan četiri - krećemo iz Minska prema Moskvi, imamo nekih 800 km i to je plan da pređemo do večeras. Dobili smo info iz naše ambasade u Pekingu da su nam za ulazak u Mogoliju od 13. marta trebaju vize. To sada pokušavamo da rešimo - navodi se u objavi.