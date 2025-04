Artemij Sljozkin, ruski istoričar i antropolog poznat po svom istraživanju autohtonih naroda, jedan je od onih koji upozorava na opasnosti ovakvih verovanja . On je, tokom Velikog posta 2017. prisustvovao Svetoj tajni jeleosvećenja u Pokrovskoj crkvi u Sevastopolju , i tom prilikom doživeo susret sa ženom koja je nosila crvenu nit oko svog zgloba. Sljozkin, koji je poznat po dubokom istraživačkom pristupu, podelio je svoje zapažanje i izneo zabrinutost u vezi sa širenjem okultnih praksi među vernicima.

- Pa, zar to može da škodi? Jedno drugome ne smeta.

Ovaj odgovor na prvi pogled deluje kao ignorisanje duhovnih zakona i pravila. Međutim, Sljozkin je bio odlučan u tome da razjasni ozbiljnost ove prakse. Kako on objašnjava, crvena nit nije samo običan komad materijala – ona je duboko ukorenjena u okultnim tradicijama, a poreklo ovog verovanja može se pratiti do kabalističkih rituala, mističnih praksi koje potiču iz judaizma. U tom kontekstu, crveni konac postaje više od obične ukrasne niti – on postaje amajlija koja nosi sumnjive energetske sile.