Kurir vam donosi spisak jeftinih ponuda na omiljenom letovalištu mnogih Srba, gde se cene kreću već od 85 evra po osobi! U ponudi je trenutno letovanje na Eviji sa smeštajem u vilama od 3. do 15. juna za deset noći odnosno 11 dana i košta od 109 do 125 evra u zavisnosti od sobe. Aranžman ne uključuje boravišnu taksu u iznosu od dva evra po danu i ona se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta.

Odmor na Lefkadi od 27. maja do 8. juna može se naći od 109 do 135 evra po osobi. Aranžman je takođe za deset noći odnosno 11 dana i uključuje i autobuski prevoz. Među najjeftinijim lokacijama je i Olimpijska regija odnosno Olimpik bič i Paralija gde desetodnevno letovanje od 24. maja do 5. juna košta od 85 do 109 evra, a u prvoj polovini juna je skuplje i kreće se od 115 do 129 evra.