Posle podne će u svim predelima biti promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih perioda i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, koja će do večeri potpuno prestati, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca, a temperature će se kretati od tri do 19 stepeni.