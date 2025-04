Za vikend sledi jako zahlađenje uz prolazne padavine i vrlo jak do olujan vetar. Tokom sledeće nedelje biće neobično hladno, uz povremene, pljuskovite padavine , a nad planinama biće i naleti snega, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

On kaže da je od ponedeljka uveče do kraja nedelje velika opasnost od kasnog mraza. Otopljenje je, prema njegovoj prognozi, moguće tek posle 13. aprila.

- Danas i sutra na vreme kod nas će uticati oslabljen ciklon nad Grčkom, dok će sa zapada jačati polje anticiklona. Preovlađivaće umereno do znanto oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove (posebno u četvrtak), dok će u petak na severu regiona biti više sunčanih intrevala. Vetar će biti uglavnom slab - danas i sutra prepodne severoistočni, a sutra posle podne jugoistočni. Dnevni maksimumi uglavnom od +11 do +18 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

- U subotu tokom dana malo do umereno oblačno i veći deo dana prijatno. Posle podne postepeno naoblačenje uz jačanje zapadnog vetra, a krajem dana na severu regiona naoblačenje uz povremeno kišu i okretanje vetra na jak do olujan severni i severozapadni uz jako zahlađenje - kaže on.