Iz Ministarstva prosvete objašnjavaju da će škole , u skladu sa okolnostima i uslovima, utvrditi kog datuma će ova dva testa biti. U kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita navodi se da će se test iz matematike raditi od 12 do 14 sati, a da će od 5. do 9. maja trajati analiza probnih testova.

Pošto su do sada svi mali maturanti radili u isto vreme, postavlja se pitanje na šta će sada sve to da liči, hoće li đaci moći drugarima iz druge škole da otkriju zadatke koji će ih čekati... Naravno, proba je proba i ograničenja i kontrole nisu stroge kao na završnom ispitu.

- Prema pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju, đak se ocenjuje najmanje četiri puta u toku polugođa. Ako određeni predmet imaju jednom nedeljno, onda moraju da imaju bar dve ocene. Nemoguće je sve to postići, naročito onima koji su počeli da rade u martu, jer su deca opterećena propuštenim gradivom i novim gradivom, plus ocenjivanjem i testovima. Zato bi ministarstvo u narednom periodu moglo da donese novu odluku o ocenjivanju prema kome je moguće smanjiti broj ocena pre zaključivanja, kao što je i bilo za vreme vanrednih situacija.

S obzirom na to da je ostalo malo vremena do kraja školske godine, Milorad Antić kaže da nema dovoljno vremena da đaci u školama, koje zbog štrajka nisu radile skoro celo drugo polugođe, dobiju tri, odnosno četiri ocene po predmetu.

- Probni test pokazuje nastavnicima koliko su đaci savladali gradivo, koliko im je trenutno znanje iz određenog predmeta. Deca se ne plaše probnih testova i nisu previše zainteresovana za njih jer znaju da ne utiču na uspeh. Tek kada to prođe, shvate koliko zapravo ne znaju i onda počnu ozbiljnije da uče, da se interesuju i pripremaju, da idu na pripremnu nastavu i dodatne časove. Do tada kao da ih nije ni briga za test, a on je zapravo bitan jer daje dobru realnu sliku koliko se zna, odnosno ne zna. On je presek znanja i pokazatelj na čemu treba da se radi.