Ima li romantike tamo gde se potpisuje predbračni ugovor ? Nekad je za brak bilo važno iz kakvih su kuća mlada i mladoženja, danas i to – čija je kuća.

Sve češće se pominju predbračni ugovori, a po zakonu, to su u stvari bračni. Mogu da se zaključe bilo kada, kažu stručnjaci. Često, insistiranje jednog partnera da se ovakav ugovor potpiše, izaziva nepoverenje kod drugog.

- Ono što je jako važno za očuvanje odnosa supružnika, pri zaključenju ovog ugovora, jer je on sam po sebi izazovan, jeste da to ne bude odluka jednog od supružnika i ultimatum u nekom obliku, već da bude odluka koju su oni zajednički doneli. Odluka do koje su zajednički došli razgovorom i jedino je tako, onaj drugi supružnik koji nije inicirao ugovor, se neće osećati ugroženo, izigrano...Stvar je u poverenju koje se izgubi - izjavila je medijatorka Jelena Pavićević.