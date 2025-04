- Verovatno je uzrok tome spavanje i problem sa spavanjem. Nedovoljno sna u ovoj tranziciji čini da nam pritisak skače, poremeti nam hormone i zbog toga dolazi do više vaskularnih događaja - kaže dr Aleksa Pejović.

Međutim, ističe i da treba obratiti pažnju i na druge okolnosti koje dovode do vaskularnih problema, poput pritiska, gojaznosti i šećera.

- U 80 odsto slučajeva u pitanju je ishemijski moždani udar, dok je u 20 odsto slučajeva hemoragijski. Ako imamo moždani udar u predelu leve hemisfere velikog mozga, tada može doći do pojave otežanog govora, slabosti ili oduzetosti suprotne polovine tela - kaže dr Đurović.

- Genetska prisutnost determinisana je u 15 do 20 odsto slučajeva. Međutim, sama genetika ne znali da će se moždani udar sigurno dogoditi. Mnogo zavisi od načina življenja. Najčešći uzrok je hipertenzija i to čak u 70 do 75 odsto slučajeva - kaže dr Đurović.