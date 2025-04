Zašto je jato belih roda odlučilo da let iz ko zna koje afričke zemlje završi 4. aprila baš u „Novom Cerovu“ pitanje je na koje će orintolozi možda znati da odgovore. Jedno je sigurno: prirodna staništa bele rode su močvarna područja, vlažne livade i poljoprivredna zemljišta. Da li će 22 hiljade kvadrata rekultivisanog i ozelenjenog prostora na putu ka površinskom kopu „Novo Cerovo“ (p)ostati stanište ovom jatu belih roda, biće poznato vrlo brzo. Jer, ako sviju negde gnezdo, biće to siguran znak da će se zadržati bar do jeseni.