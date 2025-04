Učiteljica Ana Obradović, koja je pokušala da pomogne povređenom učeniku, zadobila je nagnječenje ručnog zgloba i ruka joj je u gipsu.

- Na času fizičkog došlo je do konflikta, učenik je drugog udario laktom u grudi i nakon toga opet nasrnuo na njega. Stala sam između da odbranim to dete, a ovaj učenik me je, iz sve snage, rukom udario po prstima - kaže učiteljica i dodaje da je za ranije slučajeve škola uradila sve po protokolu, ali da nakon poslednjeg smatra da bi najbolje bilo da se taj učenik udalji iz škole zbog bezbednosti.