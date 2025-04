U OŠ "14. oktobar" u Rakovici učenik drugog razreda počeo je da udara dvojicu vršnjaka . Kada je njihova učiteljica to videla, pokušala je da ih razdvoji, a nasilni đak joj je polomio prst.

- Nalazimo se u Rakovici ispred Osnovne škole "14. oktobar" gde je došlo do nasilja, tačnije roditelji su preneli da deca već dve godine trpe nasilje od učenika iz drugog razreda, a juče je to nasilje eskaliralo kada je on nasrnuo na svog druga, kada je učiteljica, koja je probala da ih razdvoji, završila sa težim telesnim povredama - rekao je Ivković.