Često možemo čuti konstatacije da je garderoba jeftinija čak i od hrane. Sve je više tržnih centara i prodavnica namenjenih širokim narodnim masama, u kojima odeća solidnog kvaliteta može da se kupi po prilično niskim cenama. Najprepoznatljivije radnje takvog tipa, su sve popularnije second hand radnje i ima ih svuda u gradu.

Menadžer second hand prodavnica, Jelena Perišić , objasnila je da iako je u pitanju polovna roba, markirana je i može se naći po veoma pristupačnim cenama.

- Osnovni razlog zašto su kod nas počele da niču te prodavnice polovne robe jeste to što je polako to počelo da se prenosi sa zapada i na našu zemlju. Postoje preduzetnici koji su otkrili da mogu da kupe po izuzetno povoljnim cenama veliku količinu tekstilne i druge robe, od humanitarnih organizacija koje se bave sakupljanjem takvih stvari na zapadu, i onda je to počelo da postaje poslovni model koji se kopira i na naše tržište - rekao je Nenad Bumbić iz udruženja Zaštite potrošača.