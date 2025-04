- Mi ulazimo u portu idvorske crkve, koja je posvećena Blagovestima, gde je Mihajlo Pupin i kršten, kada je odlučio da sagradi zadužbinu, ondosno da svom narodu pokloni zdanje, u kom je želeo da mladi ljudi uz pomoć savremenih ideologija stiču neka nova iskustva. Napravio je dogovor sa crkvenom opštinom Idvor, da oni njemu omoguće da u porti crkve sagradi tu zadužbinu, a on im je testamentom ostavio značajna finansijska sredstva, koje su oni koristili. Kada je tada došla informacija do naše zemlje, da će Pupin graditi zadužbinu, list Politika je pisao kako Pupin želi da osnuje poljoprivrenu školu u Idvoru, međutim, on je to ipak sačuvao za jednu drugu ustanovu, a to je Matica srpska - počela je priču Jelena i dodala: