Otac dečaja rekao je medijma da je njegov sin i ranije odlazio od kuće, ali da se ovoga puta posebno zabrinuo jer je imao neke slutnje koje ukazuju na to da nije samovoljno otišao.

- Bila je organizovana i potraga od juče ujutru i to na tri lokacije - u Zemunu, Galenici i Zemun polju. Rođaci, prijatelji, komšije, roditelji dečakovih drugova iz škole, ali i pripadnici MUP, tražili su ga satima. U jednom trenutku je u blizini škole, kod crkve, pronađen njegov ranac, kao i jakna, ali i parče hleba. Odmah se posumnjalo da je dečak tu prespavao, ali i da je jeo, pa nastavio put... Kasnije su stigle vesti da je viđen u naselju Kamendin, a onda je stigla i srećna vest - da je pronađen nepovređen - kaže naš izvor.

Dok je trajala potraga, za medije je govorio i dečakov deda. On je izjavio da je njegov unuk već nestao tri ili četiri puta, ali da su ga tada brzo pronalazili.

- Sada su nam ljudi rekli da su ga videli da ulazi u pekaru. Viđen je i u dvorištu jedne zgrade, ali čim ga neko pozove imenom on krene da beži. Mislim da je isplanirao beg, jer je spremio hranu u rancu i graderobu kako bi se presvukao - ispričao je zabrinuti deda.

- Rekli su da je pre nekoliko dana, navodno, uzeo pare svom drugaru, te da je to možda razlog zašto je odlučio da nestane - rekli su učenici reporteru Kurir televizije.

Kako smo juče saznali na licu mesta u Zemun Polju od drugara dvanaestogodišnjaka, on je otišao iz škole pre završetka poslednjeg časa jer se posvađao sa drugom.

Slična situacija desila se i u decembru prošle godine kada je nestao dečak (11) iz Beograda. Njegova majka je 16. decembra prošle godine policiji prijavila njegov nestanak, rekavši da se on nije vratio kući iz škole. Tada je bio aktiviran i sistem "Pronađi me". Na svu sreću, posle kraće potrage, policija je pronašla dečaka živog i zdravog, a ispostavilo se da se on nije vratio kući jer je dobio lošu ocenu.