Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača podseća da naši propisi predviđaju kazne za trgovce koji stavljaju nebezbedne proizvode u promet:

- Trgovac koji stavlja u promet robu koja ugrožava zdravlje, prema Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda, platiće kaznu za privredni prestup od 500.000 do tri miliona dinara. Postoji i prekršajna kazna i ona je od 100.000 do milion dinara, ukoliko se potrošaču ne pruže sve neophodne informacije i obaveštenja o eventualnom riziku - kaže ona, dodajući da se, s obzirom na to da su kazne visoke ukoliko je proizvod nebezbedan, polazi od pretpostavke da nijedan registrovani trgovac neće stavljati u promet nebezbedan proizvod.