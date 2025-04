Mit o Valteru počinje zapravo da živi od 1972. nakon što je Hajrudin Šiba Krvavac snimio film "Valter brani Sarajevo" sa Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi. Dve godine kasnije Šiba i Bata su otišli u Kinu, a čuveni glumac je kasnije pričao kako su ga kao Valtera prepoznavali u najzabitijim selima. A i kasnije je bata odlazio u Kinu, u poodmaklim godinama, pa postoji anegdota da pojedini Kinezi nisu verovali da je on Valter - jer Valter ne može da ostari!

- U to vreme film je bio prvi koji je emitovan u boji u Kini - rekao je ranije direktor Filmskog centra Sarajevo Jasmin Duraković:

- To je uticalo na njegovu recepciju. Produkcijski je za to vreme bio jako dobar. Ali, euforija nastaje kada je prikazan sedamdesetih u Kini na državnoj televiziji. To je bilo vreme ekspanzije televizije. Tada je televizija mogla napravi masovnu histeriju. Tako je bilo i sa ovim filmom i popularnošću glavnog glumca.